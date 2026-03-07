Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске. Об этом РИА Новости сообщил командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

По его словам, украинские военные ставили технику в церквей, укрывались в пожарной части и использовали школу. Он отметил, что у его подразделения было много задач, и, по его данным, школы нередко использовались как командные пункты и места запуска беспилотников.

1 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска.

Генерал отметил, что взятие города стало важным этапом в освобождении всего Донбасса. По его словам, российские войска во время взятия Красноармейска проявили инициативу, действовали грамотно, мужественно и отважно. Бойцы выбирали способы наступления, которые были неизвестны противнику и оказались для ВСУ неожиданными, подчеркнул Герасимов.

Боец группировки войск «Центр» с позывным «Электрод» раскрыл подробности о штурме Красноармейска. По его словам, украинских военных в городе было очень много. Поэтому российские войска решили окружать их медленно, открывали огонь, враг отступал. «Электрод» добавил, что операция с окружением центра города привела к уничтожению всех украинских военнослужащих, которые держались за здание в районе площади Шибанкова.

Ранее Герасимов рассказал о ситуации в Красноармейске спустя два месяца после освобождения.