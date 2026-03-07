Размер шрифта
На Западе заявили о проигрыше Трампа Ирану

Бизнесмен Дотком: Трамп проигрывает войну Ирану
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп проигрывает войну Ирану, а срок действия американской империи уже «истек». Об этом в соцсети X написал основатель платформ обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также под псевдонимом Ким Дотком.

«Трамп проигрывает войну Ирану. Какой позор для него! И все из-за того, что он прислушался к Израилю. Срок действия американской империи истек», — написал Дотком.

7 марта глава минфина США Скотт Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с момента начала военной операции.

Также СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил интерес к размещению американских войск на территории Ирана. А до этого Трамп не исключил отправку наземных войск в Иран и отметил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».

Также в интервью порталу Axios Трамп заявил, что капитуляция Ирана может произойти, если страна полностью утратит свой боевой потенциал.

Ранее Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана.

 
