Колонна ВСУ уничтожена в Сумской области

Российские военные уничтожили колонну ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Белополья в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что украинские военные несколько раз делали технические остановки и пытались расплатиться с жителями населенных пунктов долларами.

До этого стало известно, что военные ВСУ не могут пользоваться собственными окопами на передовой в Сумской области из-за того, что не подготовили позиции к весне.

В публикации утверждается, что окопы украинской стороны были возведены во время морозов, а сейчас они наполняются водой из-за потепления и таяния снега. Такая ситуация негативно сказывается на выполнении боевых задач украинской стороны. Солдаты ВСУ не могут находиться на позициях более суток. Военным приходится отходить к более подготовленным местам.

Ранее российские войска уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ в Сумской области.

 
