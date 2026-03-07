В Самарской области при падении обломков дрона пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max.

По его словам, ночью в небе над Самарской областью были обезврежены пять украинских беспилотников. Губернатор отметил, что в результате падения обломков одного из них пострадал мужчина.

Федорищев уточнил, что пострадавшего доставили в больницу.

Также, по его данным, повреждений на промышленных, социальных и жилых объектах не зафиксировано.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 марта сбили 124 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов — 29 — российскими военными были уничтожены над Брянской областью. 15 БПЛА сбили над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью. Девять дронов ликвидировали над Рязанской областью, восемь — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью.

По шесть беспилотников силы ПВО уничтожили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями, по пять — над Тульской и Самарской областями, по три — над Липецкой областью и территорией Московского региона, в том числе один дрон, летевший на Москву.

Ранее жителей четырех домов эвакуировали в Ельце из-за угрозы взрыва беспилотника.