Названы необычные подарки на 23 февраля

СДЭК: россиянки заказывали партнерам накладные ноздри и кодовую пробку для бутылки
Olya Detry/Shutterstock/FOTODOM

Россияне активно заказывали одежду и технику перед 23 февраля. Встречались и необычные подарки — например, кодовая пробка для бутылки и накладные ноздри, говорится в исследовании логистического оператора СДЭК (есть у «Газеты.Ru»).

Самым активным днем отправок стало 16 февраля — период подготовки ко Дню защитника Отечества. А пик получений пришелся на первый день после праздничных выходных — 24 февраля.

В топ-5 категорий заказов вошли «одежда и обувь», «красота и уход», «бытовая техника и электроника», «подарки и сувениры», а также «документы». Пятерка лидеров сохраняется с января этого года. Только на период новогодних выходных «украшения» ненадолго обошли «документы».

Среди самых необычных отправлений февраля, аналитики отметили ободок «Рататуй», мини-керлинг, рюкзак с LED-панелью, форму-сердце для яичницы, набор носков «неделька», накладные ноздри и кодовую пробку для бутылки.

Самыми активными городами-отправителями в феврале стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Среди городов-получателей в пятерку лидеров вместо Казани попал Краснодар.

Ранее россияне рассказали, что подарят партнерше на 8 Марта.

 
