В Москве сохранится запрет на проведение массовых мероприятий до сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют снимать запрет на проведение массовых мероприятий как минимум до конца августа.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться», — сказал градоначальник на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Собянин отметил, что многие ограничения по коронавирусу уже сняты.

Ранее в Москве после пандемии коронавируса открылись кафе, рестораны, торговые центры, парки и музеи. Использование масок и перчаток на улице стало носить рекомендательный характер.

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