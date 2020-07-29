Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Аляски
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У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр находился в 41 км к юго-востоку от города Санд-Поинт с населением более 1 тысячи человек. Очаг природной стихии залегал на глубине 40,3.
Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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