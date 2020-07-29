Более 20 штатов США попали в «красную зону» из-за COVID-19

В Соединенных Штатах 21 штат находится в «красной зоне» из-за большого числа заболевших коронавирусом, передает The New York Times со ссылкой на федеральный отчет.

К «красной зоне » относятся штаты, в которых зарегистрировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек за последнюю неделю.

По последним данным, в число таких штатов входят Алабама, Аризона, Канзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Невада, Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта и Висконсин.

Власти призывают ужесточить ограничения в перечисленных штатах, а также рекомендуют ввести там обязательное ношение масок.

Только один штат — Вермонт — находится в «зеленой зоне», где регистрируется менее 10 случаев заболевания на 100 тысяч человек в неделю. Все остальные штаты страны находятся в «желтой зоне», при этом несколько из них имеют отдельные районы, соответствующие критериям «красной зоны».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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