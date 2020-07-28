Адвокат объяснил, почему Хачатурян-младшая не может быть невменяемой

Сторона потерпевших по делу сестер Хачатурян считает, что результаты экспертизы, по которым Хачатурян-младшая Мария была признана невменяемой, необходимо отменить. Об этом сообщает Telegram-канал «360», ссылаясь на адвоката Юлию Нитченко.

«Невменяемый человек не может давать достаточно четкие показания после убийства, не может спланированно действовать по заранее продуманному плану», — заявила Нитченко. Она напомнила, что именно Мария позвонила в полицию и первой начала сотрудничать со следствием.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство. Дело младшей сестры будет отдельно рассматривать Бутырский городской суд, а дело старших сестер – Мосгорсуд.

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