Россиянам рассказали о связи арбузов с ожирением

Чрезмерное употребление арбуза пагубно сказывается на организме. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

Во-первых, злоупотребление арбузом зачастую приводит к метаболическим расстройствам и ожирению. Например, если употреблять арбуз ежедневно по более полутора кг, то человеку практически гарантирована прибавка в весе. Вес будет увеличиваться за счет жировой массы, уточнила врач.

Во-вторых, диетолог не советовала есть арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом. Также ограничивать себя в порциях должны и люди с аллергией.

«Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой», — предупредила она.

Нормой за один прием пищи, как уточнила Григорьян, является около 300 гр арбуза.

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