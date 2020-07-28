В пробах воды в Краснодаре и Крыму не нашли возбудителя COVID-19

В пробах воды Красноярского края и Крыма возбудитель COVID-19 не обнаружен. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

«В настоящее время исследованы пробы из поверхностных водных объектов, используемых для купания. Кроме того, организованы исследования воды в бассейнах, аквапарках, открытых водоемах, системах водоснабжения и канализования, централизованной системе питьевого водоснабжения, смывы с поверхности объектов, потенциально способствующих контактной и аэрозольной передаче возбудителя COVID-19. Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Крыму специалисты Роспотребнадзора проверяют на коронавирус морскую воду. Отмечается, что число заражений коронавирусом с начала туристического сезона увеличилось, но незначительно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Крыму проверяют воду на коронавирус