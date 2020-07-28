Названа причина утечки нефтепродуктов в Химкинское водохранилище

Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища нефтепродуктами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оказалось, что вода загрязнилась от слива отработанного трансформаторного масла с электроподстанции «Старбеево».

«По результатам анализов идентичности отбора проб воды установлено, что нефтепродукты, выявленные в ливневых колодцах на ПС (организация запрещена в России) «Старбеево» и в Бутаковском заливе, на 97% идентичны», — уточнили в ведомстве.

В начале июля в районе трансформаторной подстанции ПС 220 кВ номер 671 «Старбеево» был обнаружен колодец, в который со стороны подстанции через врезку сбрасывали жидкость с характерным запахом трансформаторного масла. На территории подстанции выявили еще 5 ливневых колодцев, в которых также были радужная пленка и маслянистая жидкость.

Загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках произошло 25 июня. Концентрация загрязняющих веществ в районе разлива превышала допустимые нормы в 177 700 раз.

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