Врачи вылечили еще 827 пациентов от COVID-19 в Москве

Врачи вылечили еще 827 пациентов от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее число выздоровевших в городе достигло 175 812.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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