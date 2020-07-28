Врачи вылечили еще 827 пациентов от COVID-19 в Москве
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Врачи вылечили еще 827 пациентов от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
По ее словам, общее число выздоровевших в городе достигло 175 812.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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