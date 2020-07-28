Газ взорвался в жилом доме в Красноярском крае

Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Новая Солянка Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

При взрыве пострадала пожилая женщина, нанесен ущерб двум квартирам, заявили в ЕДДС.

По данным источника в экстренных службах, взрыв произошел в трехэтажном доме, эвакуированы 60 жильцов.

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