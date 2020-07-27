Кравцов заявил, что линейки на 1 сентября пройдут в традиционном формате

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-1» заявил, что линейки на День знаний планируют провести в традиционном формате.

«Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы», — сказал Кравцов.

При этом, по его словам, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то формат мероприятия может быть изменен. Министр подчеркнул, что важнее всего — здоровье детей и преподавателей.

Кравцов также отметил, что на сегодняшний день опасений по поводу распространения коронавируса нет.

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