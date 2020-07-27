Двух мужчин госпитализировали после удара молнии в Москве

На западе Москвы двое мужчин, отдыхавших у водоема, были госпитализированы после удара молнии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами средней степени тяжести.

Ранее московские власти призвали горожан не выходить на улицу и не укрываться под деревьями из-за непогоды, которая продлится в столице до окончания дня.

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