В Москве ввели штрафы для собственников земельных участков за борщевик
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за неудаление борщевика Сосновского с земельных участков. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
Штрафы в размере 2–5 тыс. рублей за сохранение на участках борщевика ждут всех собственников. Для должностных лиц сумма взыскания составит 20–50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 150 тыс. до 700 тыс. рублей.
Изменения внесены в «Кодекс города Москвы об административных нарушениях».
Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, которое способно вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.
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