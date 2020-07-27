На Воробьевых горах в Москве появится новый экстремальный аттракцион

В августе 2020 года в Москве на Воробьевых горах для поклонников экстрима появится новая воздушная трасса Skypark Moscow, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

Skypark Moscow будет включать в себя высотные аттракционы, троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.

Первым аттракционом, который откроется в августе, станет троллей Зиплайн. Он свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники». Воздушная трасса составит 700 м с перепадом в 50 м. Аттракцион сможет развивать скорость до 60 км/ч.