Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что будущий учебный год в школах должен начаться в традиционной форме, передает РИА «Новости».

Глава министерства рассказал, что ведомство готовится к тому, что все школы в новом учебном году будут открыты, организованы традиционные линейки.

Для обеспечения безопасности школьников будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт организации ЕГЭ, отметил Кравцов.

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