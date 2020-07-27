Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что будущий учебный год в школах должен начаться в традиционной форме, передает РИА «Новости».
Глава министерства рассказал, что ведомство готовится к тому, что все школы в новом учебном году будут открыты, организованы традиционные линейки.
Для обеспечения безопасности школьников будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт организации ЕГЭ, отметил Кравцов.
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