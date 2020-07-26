Пекарня горит на площади 1 тыс. кв. м в Пензе
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Пекарня загорелась в Пензе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В настоящее время площадь пожара на территории пекарни составляет 1 тысячу кв. м, существует угроза распространения огня на расположенный рядом склад, рассказали в МЧС.
На месте работают 18 сотрудников МЧС и семь единиц техники, идет наращивание группировки.
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