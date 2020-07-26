В Калифорнии митингующие подожгли здание суда
В Окленде в штате Калифорния протестующие подожгли здание суда округа Аламида.
«Агитаторы в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламида. Пожалуйста, избегайте этой области», — написал на своей странице в Twitter местный полицейский департамент.
Отмечается, что участники беспорядков бросали фейерверки в правоохранителей и разбивали стекла в окрестных домах.
В протестах 25 июля в Окленде приняли участие около 700 человек. Они совершали акты вандализма, в центральной части города были замечены локальные возгорания. Несколько демонстрантов были задержаны.
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