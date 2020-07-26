Врач рассказал, как отличить грипп от COVID-19

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил, как отличить грипп от коронавируса. Об этом сообщает радио «Говорит Москва»

Врач рассказал, что если при резком повышении температуры до 40 градусов есть слабость и ломота, то это скорее всего грипп. В то время как характерными симптомами для коронавируса являются потеря обоняния и чувства вкуса.

При этом Тяжельников обратил внимание на то, что коронавирус пока до конца не изучен, в связи с чем может протекать совершенно по-разному, в том числе и бессимптомно.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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