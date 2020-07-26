Коронавирусом в Колумбии заразились более 240 тысяч жителей
Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 240 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.
«25 июля мы подтвердили выздоровление 5 803 пациентов, 7 254 новых случаев заражения и 294 летальных исхода в Колумбии», — заявили в колумбийском министерстве.
Таким образом, в Колумбии число выздоровевших достигло 119 667, а пациентов с подтвержденным COVID-19 — 240 795.
Всего с начала пандемии в стране погибли 8 269 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
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