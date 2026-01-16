Размер шрифта
Жильцы ЖК «Москвичка» пожаловались на тараканов и просрочку в местном «Магните»

SHOT ПРОВЕРКА: в «Магните» на улице Василия Ощепкова нашли тараканов и просрочку
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жители столичного ЖК «Москвичка» пожаловались на антисанитарию в магазине сети «Магнит», расположенном по адресу улица Василия Ощепкова, 4. Об этом написал Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По словам местных жителей, в торговом зале магазина якобы замечали тараканов и грязь, а на витринах подолгу лежат испорченные товары и просрочка.

Покупатели также заявили, что в холодильниках им попадались вскрытые упаковки продуктов. Отдельная претензия касается тесноты: жильцы утверждают, что проходы между рядами настолько узкие, что людям приходится протискиваться, а часть продукции из-за нехватки места на стеллажах якобы держат в тележках и коробках прямо в зале.

По словам заявителей, снаружи магазин выглядит не лучше: стекла и тротуар у входа, как они утверждают, покрыты птичьим пометом, который долго не убирают. В SHOT ПРОВЕРКЕ сообщили, что выехали на место с проверкой и пообещали позже показать реакцию представителей магазина на визит.

Ранее сообщалось, что с полок московских магазинов уберут опасный напиток, которым ребенок обжег гортань. 

