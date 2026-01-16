Размер шрифта
Екатеринбуржец проломил голову грудному ребенку и избил его мать

В Екатеринбурге мужчина напал на жену и сломал череп их новорожденному ребенку
Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге мужчина сломал череп грудному ребенку и жестоко избил жену. Об этом стало известно Ural Mash.

По данным Telegram-канала, 52-летний Александр стал отцом около месяца назад.

Накануне вечером он поднял руку на супругу, а потом взялся за их беспомощного малыша. Мальчик попал в больницу с переломами черепа, его состояние оценивается как критическое.

Устроив побоище в квартире на улице Белореченской, мужчина трусливо сбежал, но был задержан несколько часов спустя в своем частном доме.

До этого жительница Карелии избила двухмесячную дочь, которая мешала ей отдыхать. Инцидент произошел летом 2025 года, когда обвиняемая находилась дома в компании друзей.

Женщина несколько раз ударила девочку, после чего один из гостей, заподозрив неладное, вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга и другими травмами. Его матери грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Воронеже мужчина избил ребенка за то, что тот попал в него снежком.

