Общество

Семья жениха похитила 17-летнюю студентку, чтобы выдать замуж против ее воли

В Казахстане 17-летнюю девушку похитили, чтобы выдать замуж
Shutterstock

Девушку из Казахстана похитили и заставили выйти замуж за мужчину, которого она не знала. Об этом сообщает Orda.kz.

Как рассказала сама 17-летняя пострадавшая, когда она шла по городу, четверо мужчин схватили ее и силой затолкали в машину, после чего отобрали телефон.

Неизвестные привезли студентку колледжа в дом, где было много людей, готовых к «сватовству». Несовершеннолетняя говорила о своем возрасте и требовала связаться с родителями, но ее не слушали.

Родственники жениха затащили ее в дом, где ее заставляли написать расписку, что она пришла добровольно. Когда она отказалась, мужчина изнасиловал ее, таким образом якобы соблюдая традицию. После надругательства «жених» вынес гостям окровавленную простыню.

«Мне сказали, что я больше не буду учиться и никогда не покину этот дом. Пригрозили, что, если я не подчинюсь, меня будут держать взаперти бесконечно», – рассказала девушка.

Позже ей удалось сбежать, вернуться к семье и рассказать обо всем полиции. По ее словам, несколько дней сотрудники правоохранительных органов бездействовали.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о принуждении к вступлению в брак. Всех причастных доставили в полицию.

Ранее полицейский, угрожая ножом, похитил девушку, увез в лес и изнасиловал.

