У Киева осталось около половины необходимого электричества

Reuters: у Киева есть только около половины необходимого городу электричества

Киев испытывает острый дефицит электроэнергии, располагая лишь примерно 50% от необходимого для нормального функционирования города объема. Об этом сообщает агентство Reuters по итогам интервью с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

«У столицы Украины, Киева, есть только около половины электричества, в котором она нуждается, в то время как она сталкивается с самым мощным... энергетическим кризисом», — передает агентство слова мэра.

Как пояснил Кличко, ежедневная потребность Киева в электроэнергии составляет 1,7 тысячи мегаватт.

До этого сообщалось, что энергетическая система Украины переведена в режим чрезвычайной ситуации. Министерство энергетики страны заявило о полном отсутствии неповрежденных электростанций. Наиболее сложная обстановка сложилась в Киеве, где блэкаут продолжается четвертые сутки. В связи с этим, городские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из-за невозможности восстановления тепло- и электроснабжения. Местные жители вынуждены прибегать к альтернативным способам обогрева, в том числе «жарят кирпичи», и ищут жилье с автономным обеспечением.

Ранее Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город.