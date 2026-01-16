«Старалась думать, что мы не подруги»: 18-летняя Андреева о выходе в финал турнира

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции поделилась, как чувства испытывала во время матча полуфинала турнира WTA-500 в Аделаиде с соотечественницей Дианой Шнайдер.

«Потом на протяжении всего матча старалась думать так, будто она мне не подруга, будто я ее не знаю, будто это просто незнакомый человек. Я просто концентрировалась на мяче, который летит с другой стороны корта», — призналась 18-летняя спортсменка.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2. Андреева выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных.

В решающем матче за титул ее соперницей станет канадка Виктория Мбоко. Финал турнира пройдет на 17 января.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе со Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее знаменитый теннисист оценил форму россиян перед стартом Australian Open.