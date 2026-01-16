Размер шрифта
В торговом зале «Магнита» рядом с ЖК «Москвичка» нашли уличный мусорный бак

SHOT ПРОВЕРКА выявила уличный мусорный бак в торговом зале «Магнита»
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Проект SHOT ПРОВЕРКА у себя в Telegram-канале опубликовал новое видео о рейдах по магазинам, на которые, по словам авторов, регулярно жалуются покупатели.

На этот раз под проверку попал «Магнит» в московской Коммунарке, в районе ЖК «Москвичка»: туда съемочная группа отправилась после многочисленных обращений посетителей.

Как утверждают авторы ролика, в торговом зале они заметили уличный мусорный бак и товары с признаками порчи. Также в видео говорится, что персонал начинает активно суетиться и перемещаться по залу, как только замечает камеру, и старается оперативно навести порядок в отдельных местах.

Отдельный эпизод проверки посвящен ценам. По версии SHOT ПРОВЕРКИ, в магазине встречается ситуация, когда на прилавке указан один ценник, а в чеке сумма оказывается выше на несколько рублей. Авторы обещали показать, как именно это происходит на кассе, и чем завершился разговор с сотрудниками.

Видео снял ведущий SHOT ПРОВЕРКИ Олег Сидякин.

Ранее жильцы ЖК «Москвичка» пожаловались на тараканов и просрочку в местном «Магните». 

