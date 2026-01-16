К 90-летию «короля эпизодов» Романа Филиппова устроят марафон на ТВ

Марафон в честь 90-летия народного артиста СССР Романа Филиппова пройдет 24 января на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Стартует киномарафон с новогодней комедией «Чародеи», где «король эпизодов» Филиппов сыграл завхоза из института необыкновенных услуг с фамилией Камнеедов. В 15:30 зрители увидят киноальманах «По улицам комод водили…»: в новелле «Вредная работа» актер предстает в образе сантехника Булыжникова, привыкшего брать взятки с жильцов.

В 16:45 в эфир выйдет фильм «Живите в радости», рассказывающий о не слишком удачливом сельском изобретателе Пряжкине, а позднее — в 18:10 — будет показана легендарная комедия «Джентльмены удачи». В этом фильме герой Филиппова, криминальный авторитет Никола Питерский, произносит известную фразу: «Помогите! Хулиганы зрения лишают!»

Завершит юбилейный показ в 19:45 фильм «Девчата» — одна из ранних работ в фильмографии актера. В этой картине Филиппов воплотил образ богатыря‑лесоруба Васи Зайцева из бригады Ковригина.

Ранее стало известно, что фильм «Спасти бессмертного» выйдет в российский прокат 26 февраля 2026 года.