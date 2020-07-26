Школьник в Костроме набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник костромской школы №30 сдал ЕГЭ по четырем предметам, набрав в сумме 400 баллов, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление администрации области.

Имя молодого человека власти не раскрывают. Известно, что он выбрал экзамены по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

В школе также отказались раскрывать имя ученика. Директор учреждения заявил, что мальчик учился на «отлично» с первого класса, проявлял интерес к точным наукам, а школу закончил с золотой медалью.

За всю историю ЕГЭ аналогичный результат был зафиксирован лишь у четырех человек, выпускник из Костромы стал пятым.

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