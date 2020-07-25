Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

В Москве формируется популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости»

Заболеваемость в столице идет на убыль, отметил министр. При этом он добавил, что ситуация в других регионах страны разная.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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