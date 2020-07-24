Путин потребовал привлечь волонтеров к ликвидации последствий ЧС

Президент России Владимир Путин поручил МЧС привлечь к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», передает РИА «Новости».

Помимо помощи в ликвидации последствий ЧС волонтеры «Мы вместе» будут помогать распределять гуманитарную помощь в зонах ЧС.

Также, согласно поручению главы государства, МЧС и высшие исполнительные органы власти должны подумать о проведении практических занятий для волонтеров.

Президент потребовал предоставить доклад о ходе выполнения поручения до 1 ноября 2020 года. В числе ответственных — глава МЧС Евгений Зиничев и высшие должностные лица российских субъектов.

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