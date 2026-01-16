Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине

Россия заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, обсуждение украинского кризиса невозможно без более широкого разговора о системе европейской безопасности. Представитель Кремля отметил, что вопросы гарантий безопасности неизбежно затрагивают эту тему, поэтому полноценное урегулирование требует комплексного диалога.

Песков также сообщил, что в Москве обратили внимание на недавние заявления лидеров ряда европейских стран, включая Италию, Францию и Германию, в которых звучат призывы к возобновлению диалога с Россией. Он подчеркнул, что такие сигналы соответствуют позиции российской стороны.

По оценке пресс-секретаря президента, если подобные заявления действительно отражают стратегическое видение европейских политиков, то это можно считать позитивным изменением их подходов к отношениям с Москвой.

До этого спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов объяснил, что значительная часть переговоров об урегулировании конфликта на Украине, которые ведут Россия и США, отводится бизнесменам, потому что у них более практический взгляд и лучшее понимание рисков, которые может понести страна в экономической сфере.

Ранее в США заявили о дипломатическом тупике Европы в вопросе урегулирования на Украине.