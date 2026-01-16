Размер шрифта
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не определены
Даты визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, в Россию пока не определены. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока они (даты – прим. ред.) не определены», — отметил представитель Кремля.

Накануне Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию конфликта на Украине. По словам Пескова, в Кремле считают важным продолжение российско-американского диалога. Он также отметил, что состоялось много встреч «американцев с европейцами и украинцами», однако важно, чтобы и российская сторона «изложила свои взгляды» на урегулирование конфликта на Украине.

До этого американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

Ранее СМИ раскрыли, как вопрос вступления Украины в ЕС повлияет на сделку с Россией.

