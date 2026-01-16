Видео: BMW Х6 с вице-президентом «Росгосстраха» загорелась в центре Москвы

В центре Москвы сгорела BMW Х6 бывшего вице-президента «Росгосстраха». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Автомобиль вспыхнул на ходу — за рулем был 59-летний Игорь Мировский. Пламя появилось из-под капота и резко стало распространяться, повалил черный густой дым», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на место возгорания прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. На записи также заметно, что в результате произошедшего движение транспорта затруднено. По словам топ-менеджера, он не пострадал. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Инцидент произошел днем 16 января. Очевидцы запечатлели первые секунды после возгорания. На кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило только переднюю часть автомобиля – бампер и капот. На записи также заметно, что на месте пожара собрались люди, но они не подходят близко к горящему транспорту.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.