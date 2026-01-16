Размер шрифта
Премьер Словакии Фицо встретится с Трампом в США

Bloomberg: Роберт Фицо встретится с Трампом для укрепления сотрудничества
Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде 19 января. Информация об этом размещена в расписании Белого дома.

Встреча состоится в 15:30 по местному времени (в 23:30 по Москве). Bloomberg пишет, что встреча должна укрепить связи между Вашингтоном и Словакией. А именно на ней планируется обсудить планы строительства новой атомной электростанции в Словакии. Контракт на €15 млрд планируется заключить с американской компанией Westinghouse в 2026 году, отмечает СМИ.

«В пятницу словацкая делегация должна подписать в Вашингтоне межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с правительством США, что должно проложить путь к переговорам с компанией Westinghouse», — отмечает Bloomberg.

Также СМИ сообщили о том, что Трамп планирует встретиться с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. Встреча должна состояться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

Кроме того, 16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала Bloomberg, что на форуме в Давосе Трамп может встретиться с Зеленским.

Ранее Фицо призвал заменить главу евродипломатии Каллас.

