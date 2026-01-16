В России призвали потребовать от США заплатить за аренду Аляски

Требование американского инвестфонда Noble Capital взыскать с РФ долги царской России в размере $225 млрд направлено на очернение Москвы в глазах Запада, нашей стране, к примеру, стоит потребовать от США компенсации за аренду Аляски. Об этом «Газете.Ru» заявил историк Василий Пичугин.

«С моей точки зрения, когда начинаются подобные вбросы, это даже не надежда на то, что современная Россия возьмет и выплатит $225 млрд, это как раз одна из важнейших идеологических задач — напомнить всем, что это вот те плохие люди, которые долги не возвращают», — подчеркнул он.

Пичугин в этой связи отметил, что требования инвестфонда Noble Capital напрямую связаны с «демонизацией современной России». Историк напомнил также, что частично долги царской России уже были оплачены в «нулевые».

С точки зрения аналитика, подобного рода заявления с претензиями на долги той или иной страны являются современной политтехнологией, поэтому России не следует отвечать странам Запада тем же.

По словам Пичугина, российская сторона могла бы потребовать счет за Аляску. Согласно одной из версий, отметил историк, Россия в свое время сдала Аляску в аренду США на 99 лет, а не продала ее. Такой аргумент может быть использован в рамках современной политтехнологической борьбы, считает собеседник.

«И вот как раз, что есть момент очень важный <…> именно перевести деньги, что аренда прошла за это время. Подобных исков с нашей стороны, просто-напросто нет, я не понимаю почему», — посетовал Пичугин.

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России на $225,8 млрд. Документ опубликован на портале CourtListener.

Согласно иску, компания хочет взыскать некие долги по облигациям времен царской России. Ответчиками в документе указаны РФ, Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния. При этом инвестфонд считает, что средства можно взыскать из замороженных российских активов.

Ранее долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.