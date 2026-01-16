Размер шрифта
Кремль назвал позицию Британии в вопросе диалога с Россией «радикальной»

Песков отметил радикальную позицию Великобритании в вопросе диалога с Россией
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания находится на радикальных позициях в вопросе диалога с Россией. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист задал ему вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Франция, Италия и Германия выступают за возобновление диалога с Российской Федерацией, а Лондон противится этому.

«Британия пока остается на радикальных позициях», — ответил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Лондон не хочет вносить вклад в налаживание мира и стабильности в Европе, позиция Британии, по мнению Пескова, носит деструктивный характер.

«Но тем не менее, даже вот эти три столицы, которые были упомянуты, заявления трех руководителей, это уже существенная подвижка с нашей точки зрения», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

16 января газета Politico сообщила, что усилия Европы по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции.

Ранее в РФ объяснили отказ Британии от переговоров с Москвой.

