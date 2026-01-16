В Лобне водитель катал ребенка на санках, привязанных к авто

В Подмосковье на видео сняли, как ребенок катался на санях, привязанных к Chery

В городе Лобня Московской области водитель катал ребенка на санках, привязанных к иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя автомашины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», - сообщили в подмосковной полиции.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок едет по проезжей части на санках, которые привязанных к автомобилю Chery.

