Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Лобне водитель катал ребенка на санках, привязанных к авто

В Подмосковье на видео сняли, как ребенок катался на санях, привязанных к Chery 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27637135_rnd_7",
    "video_id": "record::e77e8cfe-7cec-4f91-91ca-4c09bf370d44"
}

В городе Лобня Московской области водитель катал ребенка на санках, привязанных к иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя автомашины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», - сообщили в подмосковной полиции.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок едет по проезжей части на санках, которые привязанных к автомобилю Chery.

До этого в Ярославской области 9-летний мальчик пострадал в серьезном ДТП на трассе. На кадрах с места аварии видно, что машины получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Медики доставили в больницу всех пострадавших. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее автобус с детьми попал в серьезное ДТП на трассе Северодвинск-Архангельск.
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+