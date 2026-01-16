Размер шрифта
Ученых встревожило усиление жажды крови у комаров

FEE: аппетит комаров усиливается с изменениями климата
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Комары, обитающие в остатках Атлантического леса в Бразилии, все чаще питаются человеческой кровью, что повышает риск распространения опасных инфекций. К такому выводу пришли бразильские ученые. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution (FEE).

Атлантический лес, протянувшийся вдоль побережья Бразилии, является одним из самых богатых по биоразнообразию регионов мира. Однако из-за вырубки и расширения человеческих поселений сохранилось лишь около трети его первоначальной площади. Ученые предполагают, что утрата естественной среды вынуждает животных — в том числе комаров — менять поведение и искать новые источники пищи.

Команда под руководством Жерониму Аленкара из Института Освальдо Круза изучала комаров в двух природных резерватах штата Рио-де-Жанейро. С помощью световых ловушек исследователи отловили более 1,7 тысячи особей 52 видов. У самок, напившихся крови, ученые извлекли ДНК из кровяных остатков и по «генетическому штрихкоду» определили, каким позвоночным принадлежала кровь.

Из 145 самок с кровяными следами удалось идентифицировать источники питания у 24. В 18 случаях комары питались человеческой кровью, тогда как остальные образцы пришлись на земноводных, птиц, грызунов и других животных. Иногда в одном кровяном приеме сочетались сразу несколько источников, включая человека.

«В условиях Атлантического леса с большим разнообразием потенциальных хозяев предпочтение человеку резко повышает риск передачи патогенов», — отметил соавтор исследования Сержиу Машаду из Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Ученые связывают такую смену предпочтений с разрушением экосистем. По мере сокращения численности диких животных комары все чаще сталкиваются с людьми и выбирают их как наиболее доступный источник крови. Это особенно тревожно, поскольку в регионе циркулируют возбудители желтой лихорадки, денге, Зика, чикунгуньи и других вирусных заболеваний.

Хотя доля комаров с идентифицированными кровяными приемами оказалась сравнительно небольшой, авторы считают результаты важным сигналом для эпидемиологического надзора. Понимание того, что местные комары ориентируются преимущественно на человека, может помочь в разработке более точных мер по профилактике и контролю инфекций.

По словам исследователей, в долгосрочной перспективе такие данные также подчеркивают необходимость сохранения экосистем: восстановление природного баланса может снизить вероятность контакта между человеком и переносчиками опасных заболеваний.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности популярного пестицида для мозга.

