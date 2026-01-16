Размер шрифта
Россиянам объяснили, что мошенники могут сделать с паспортными данными жертвы

Адвокат Талызин: по паспорту жертвы мошенники могут зарегистрировать фирму
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Мошенникам, как правило, не хватает только паспортных данных (номера и серии) для совершения преступлений – в большинстве случаев требуется предъявить сам документ, либо его ксерокопию или фото. Обладание такой копией уже открывает перед злоумышленниками массу вариантов для преступных схем, рассказал RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.

С данными паспорта мошенники могут взять кредит в банке или МФО, если там работает их соучастник.

«Другой вариант — на указанного в паспорте человека мошенники могут зарегистрировать фирму и провести через неё незаконные операции», — отметил эксперт.

Если преступникам удастся провернуть такую схему, то обладателю паспорта грозит масса проблем и разбирательства с правоохранителями – отвечать придется за все незаконные действия аферистов. Также копия паспорта позволяет мошенникам оформить на гражданина сим-карту, которая затем может использоваться как для обмана россиян, так и в террористических целях, причем это еще далеко не полный перечень возможных последствий, предупредил юрист.

Талызин призвал россиян никогда не размещать в интернете фотографии, копии паспорта и любые паспортные данные. Кроме того, важно не раскрывать их незнакомцам по телефону, в письмах, сообщениях в мессенджерах, подчеркнул адвокат. Если же какая-то организация требует предоставить фото или копию паспорта, то на них следует ручкой написать, кому и когда предоставляется информация.

«Вашу подпись при этом можно перечеркнуть или закрасить», — заключил эксперт.

В МВД до этого предупредили, что мошенники начали обманывать россиян от лица потенциального работодателя. По данным правоохранителей, преступники ведут переписки с людьми, находящимися в поиске работы. Для «подтверждения личности» мошенники просят отправить им фотографию паспорта.
Кроме того, аферисты подыскивают курьеров для реализации своих преступных замыслов. Они размещают вакансии в различных чатах в мессенджерах, обещая соискателям гибкий график работы.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях можно поменять дату рождения в паспорте.

