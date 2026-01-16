Песков призвал назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

Настало время для того, чтобы однозначно объявить виновных в подрывах «Северных потоков», определив также ответственность, которую они должны будут понести. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«<...>давно настало время <...> однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести», — сказал Песков, комментируя постановление верхового суда ФРГ о подрывах «Северных потоков».

Накануне немецкое издание Der Spiegel сообщило, что федеральный верховный суд Германии в Карлсруэ оставил под стражей гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По данным издания, генпрокуратура ФРГ обвиняет украинца в «антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении конструкции». При задержании в Италии обвиняемый отрицал свою вину, однако позже его адвокаты запросили мужчине функциональный иммунитет.

Журналисты отметили, что немецкая сторона отклонила аргументы защиты и отказала в иммунитете. В суде подчеркнули, что трубопроводы не являлись законной военной целью, а служили гражданским целям.

Ранее верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ.