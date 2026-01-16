Жителям Украины уже все равно, под каким флагом жить. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому после общения со случайным прохожим, пишет ТАСС.

«Они настолько устали, что я когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека «да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья» — ну для меня это трагедия. Поэтому я считаю, что нужно сделать все, чтобы война закончилась», — сказала она.

Кроме того, Скороход посоветовала тем, кто сомневается в необходимости скорейшего завершения конфликта посетить украинские кладбища.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Россия заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к диалогу.

По его словам, обсуждение украинского кризиса невозможно без более широкого разговора о системе европейской безопасности. Представитель Кремля отметил, что вопросы гарантий безопасности неизбежно затрагивают эту тему, поэтому полноценное урегулирование требует комплексного диалога.

Ранее в МИД РФ заявили о недоговороспособности Европы.