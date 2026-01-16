Размер шрифта
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине

Песков: РФ ценит усилия США для урегулирования на Украине
Российская Федерация ценит и приветствует усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что для достижения мира на Украине нужен диалог, — российская сторона продолжает диалог с американцами.

По словам Пескова, американские усилия соответствуют интересам Москвы, поэтому они приветствуются.

«Мы приветствуем это усилие и сохраняем нашу открытость к переговорному процессу и заинтересованность в этом переговорном процессе», — сказал представитель Кремля.

16 января в интервью Bloomberg TV посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта России и Украины состоится в ближайшие два дня. Также она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским президентом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 19 по 23 января.

Ранее в Госдуме рассказали, как США намекнули Украине об уступках территории.

