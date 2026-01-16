В минэнерго Украины заявили о повреждении всех электростанций в стране

Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции

На Украине не осталось ни одной целой электростанции. Об этом заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль, его слова передает Telegram-канал «Новости.Live».

«На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации», — сказал глава ведомства.

Вместе с тем, по его словам, энергосистема Украины остается целостной, контроль над ней сохраняется. Однако для этого, отметил он, требуются серьезные ограничения потребления энергии.

Шмыгаль подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В украинской столице четвертые сутки подряд продолжается блэкаут. По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Предыдущие три дня в украинской столице также вводились экстренные отключения света.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.