Песков ответил на вопрос о принадлежности Гренландии

Песков: Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании

Россия считает Гренландию территорией Дании, сообщил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг притязаний США на территорию Дании.

«Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что в Кремле слышали заявления Дании и Гренландии о том, что остров не продается, а также осведомлены о финансовых предложениях Вашингтона. Ситуация вокруг этой территории сложилась необычная и экстраординарная с точки зрения международного права, добавил он.

В этой связи представитель Кремля напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что международное право не представляет для него приоритетную субстанцию, поэтому ситуация вокруг Гренландии развивается таким образом.

5 января американский лидер заявил, что власти США собираются захватить Гренландию для обеспечения своей национальной безопасности, так как остров «окружен российскими и китайскими кораблями». Власти Дании и Гренландии выступили против планов Трампа.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, на которой стороны не пришли к компромиссу. Однако было решено создать рабочую группу для обсуждения вопроса Гренландии.

Ранее стало известно о страхе Евросоюза противостоять Трампу в Гренландии.