Россиянин приревновал жену к соседу и избил соперника поленом

Житель Пензенской области избил соседа поленом из-за ревности
Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела после избиения соседа поленом, обвиняемый приревновал жену к соседу и напал на него. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился 46-летний мужчина с заявлением о побоях. Выяснилось, что его избил сосед. Мужчина увидел, как потерпевший разговаривает с его женой, схватил полено и несколько раз ударил им оппонента.

Возбуждено уголовное дело, нападавший, 34-летний местный житель задержан, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин избил знакомую и обмотал ее проводом от удлинителя.

