Трое подростков с ломом ворвались в квартиру на Сахалине

На Сахалине трое подростков вскрыли и обокрали чужую квартиру
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних 14 и 15 лет, их подозревают в краже имущества из квартиры в поселке Шахтерск. Об этом сообщает СУ К РФ региона.

Трое школьников с помощью молотка и лома ночью вломились в чужую квартиру. Они обыскали помещения и украли имущество почти на 45 тысяч рублей. Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело.

Фигуранты достигли возраста уголовной ответственности, им может грозить до шести лет воспитательной колонии.

До этого в Амурской области 17-летний подросток залез в чужой дом ради кражи военной формы для коллекции. Разбив окно, он проник внутрь и нашел в шкафу шинель, китель с аксельбантом, рубашку и брюки общей стоимостью в 20 тысяч рублей и похитил их. Подросток признал вину и искренне раскаялся, он добровольно вернул украденное и оплатил ремонт разбитого окна. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин ударил девушку-подростка кулаком в лицо ради кражи рюкзака.

