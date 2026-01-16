Размер шрифта
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Состояние девяти раненых при ЧП в Сыктывкаре назвали тяжелым и крайне тяжелым
Telegram-канал прокуратуры Республики Коми

Состояние девяти пострадавших в результате инцидента в учебном центре министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Республики Коми.

«На данный момент лечение получают <...> 12 мужчин и шесть женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице (четверо в крайне тяжелом состоянии, один средней тяжести), семь человек — в Коми республиканской больнице (пятеро тяжелых, двое средней тяжести)», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что еще шесть человек в удовлетворительном состоянии поместили в терапевтическое отделение медсанчасти МВД.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в Сыктывкаре после инцидента в учебном центре госпитализировали 18 человек. В настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В городе организовали телеконсультации со специалистами федеральных медицинских центров, подчеркнул чиновник.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.

